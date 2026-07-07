Décès de Jean Pormanove : des peines de prison requises contre Naruto et Safine

Près d'un an après la mort de Jean Pormanove, des peines de prison ont été requises contre ses deux tortionnaires, Naruto et Safine. Il était temps.

Tout le monde a été saisi d'horreur, le 18 août 2025, lorsque le créateur de contenu Jean Pormanove (Raphaël Graven de son vrai nom) est décédé en live, devant des milliers de viewers, après des mois passés à subir différents types d'humiliations devant la caméra pour divertir le public sur la sulfureuse plateforme de streaming Kick. Presque un an après, les gens semblaient avoir quasiment oublié cette histoire, mais les deux autres streamers, Naruto et Safine, à l'origine des violences subies par JP, viennent d'être jugés, et de la prison a été requise contre les deux individus.

On précise que Naruto et Safine n'étaient pas jugés pour la mort de Jean Pormanove, mais comparaissaient devant le tribunal pour violences en réunion, abus de faiblesse, diffusion d'images violentes et provocation à la haine et à la violence, ce mardi 7 juillet, devant le tribunal de Nice. Tout ça en raison du traitement infligé à JP, mais aussi à deux autres personnes, au cours des mois précédent la mort du streamer. Parmi les deux autres personnes, on trouve notamment Coudoux, handicapé, à qui Naruto et Safine ont également infligé pas mal de mauvais traitements.

Les réquisitions du procureur sont connues dans l'affaire : 30 mois de prison dont un an ferme (possibilité de bracelet électronique) et 30 000 euros d'amende pour Naruto, et 18 mois avec sursis et 15 000 euros d'amende pour Safine. On connaîtra les peines exactes lors de l'audience du 5 août prévue à 13h30.