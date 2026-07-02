Squeezie de retour avec "Qui fera le meilleur hit de l'été"

Le youtubeur Squeezie a annoncé le retour de son concept phare aux millions de vues, "Qui fera le meilleur hit de l'été", et les rumeurs concernant le casting sont plutôt prometteuses.

Le monde de la musique et celui des influenceurs Youtube sont de plus en plus mélangés : de nombreux rappeurs n'hésitent pas à se rendre dans les vidéos des plus gros youtubeurs, pour faire de la promo mais aussi pour passer un bon moment, à l'image de SDM par exemple. Mais de leur côté, les youtubeurs font aussi beaucoup de musique, comme Joyca, Mister V, Anyme et plusieurs autres. Et Squeezie vient justement d'annoncer le retour de son concept phare, "Qui fera le meilleur hit de l'été", dès cette semaine !

C'est le boss de Gentle Mates lui-même qi a fait l'annonce, via un court teaser posté sur ses réseaux sociaux. Un teaser dans lequel on ne voit d'ailleurs pas grand chose, seulement un studio avec des équipements pour faire du son, qui ressemble étrangement au décor utilisé dans le précédent épisode sorti il y a 7 ans, dans lequel on pouvait notamment trouver les morceaux "Bye Bye" ou "Kezah", à forte connotation parodique. A la fin du court teaser, une date, et un horaire : dimanche 5 juillet, 18h, ce qui semble être la date de la sortie de la vidéo.

Aucune information n'a fuité concernant le casting, mais plusieurs rumeurs mentionnent la présence d'Anyme, qui s'est déjà bien illustré dans la création de musiques, notamment avec son titre "Shamballa", sorti l'année dernière. Bon choix de casting si ça s'avère vrai, mais pour l'instant, rien n'est officiel, on va donc devoir attendre dimanche 5 juillet pour en être sûr !