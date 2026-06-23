"House of the Dragon" : la saison 3 vient de commencer, et ça démarre fort

La série, qui est peut-être une des plus attendues de l'année, vient de reprendre sur HBO Max, et on a à peine eu le temps de s'installer qu'il se passe déjà énormément de dingueries à l'écran.

La guerre des dragons est enfin de retour sur vos écrans ! C'est la série qui fait le buzz cette semaine, et c'est bien normal : la saison 3 de "House of the Dragon" était très attendue, après le final haletant de la deuxième saison sortie à l'été 2024. Deux ans passés quasiment sans nouvelles, pour ce qui est probablement la plus grosse production HBO de l'année, même si en terme de hype, on reste assez loin derrière le prime de "Game Of Thrones". Depuis le 21 juin, ça y est : la série est de retour avec une troisième saison.

On parle de la série, mais c'est en réalité seulement le premier épisode qui a été dévoilé, intitulé "Mer et Sel, Feu et Sang". Et on restera sur ce rythme jusqu'à la toute fin de la saison : un épisode par semaine jusqu'au 9 août, de quoi occuper une bonne partie de l'été. Pas forcément le meilleur timing pour faire des scores énormes, mais c'est la vie qu'HBO a choisi. Et ça a commencé fort, par la très violente bataille du Gosier, qui aura de graves conséquences pour la suite de la saison.

Notamment la mort d'un personnage clé dans l'intrigue (on ne va pas vous spoiler son identité), qui risque de pas mal bouleverser les plans de la reine Rhaenyra. Bref, on s'attend à une saison avec un très gros rythme, après deux premières saisons parfois un peu lentes, et surtout, on sait déjà qu'une saison 4 a été confirmée par HBO. Par contre, mauvaise nouvelle : il faudra patienter jusqu'en 2028 pour la découvrir...