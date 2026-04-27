Ciao l'Espagne, cette fois on jouera contre la bande à KSI !

Il est de retour, et comme souvent, ce n’est pas pour faire les choses à moitié. Après plusieurs mois d’absence, Aminematue a signé son grand comeback sur Twitch ce dimanche soir avec des annonces qui ont immédiatement enflammé sa communauté.

Si certains attendaient des nouvelles côté streaming, ils ont été servis : le créateur a d’abord teasé le lancement d’un nouveau GTA RP en plein Paris. Mais c’est surtout la deuxième annonce qui a retourné Internet et qui risque de marquer l’année.

Un nouveau Eleven All-Stars encore plus ambitieux

Après le succès des précédentes éditions, Aminematue remet le couvert avec un tout nouvel Eleven All-Stars. Mais cette fois, changement d’adversaire : fini l’Espagne et les tensions du match retour, place à un choc explosif contre l’Angleterre !

Et pas n’importe laquelle. En face, c’est la team de KSI qui viendra défendre ses couleurs dans un match qui s’annonce déjà bouillant.

Une annonce spectaculaire avec SDM et Rayan Cherki

Pour officialiser la nouvelle, une vidéo ultra travaillée a été publiée sur les réseaux sociaux. On y retrouve plusieurs têtes d’affiche, dont SDM, KSI et même le talentueux Rayan Cherki, qui n’hésite pas à lancer les hostilités.

Un casting qui mélange rap, football et divertissement — exactement la recette qui fait le succès des événements signés Amine.

Direction le Parc des Princes

Autre grosse surprise : le lieu. Cette fois, le match ne se jouera pas au Stade Jean-Bouin, mais juste à côté, dans une enceinte mythique : le Parc des Princes, stade du PSG.

Un changement d’échelle qui montre à quel point le projet a pris de l’ampleur.

Date et diffusion

Le rendez-vous est fixé :

24 mai 2026

En direct sur la chaîne Twitch d’Aminematue

Autant dire que l’événement s’annonce déjà comme un incontournable pour les fans de foot et de streaming.

Billetterie et effectif bientôt dévoilés

Pour celles et ceux qui veulent vivre l’expérience en vrai, il faudra être réactif. Un nouveau live d’Amine est prévu le 29 avril, durant lequel seront dévoilés l’effectif complet ainsi que la billetterie.

Et au vu de l’engouement, les places risquent de partir en quelques minutes.

Entre rap, football, créateurs de contenus et show XXL, ce nouvel Eleven All-Stars promet déjà d’être l’un des événements les plus marquants de 2026.