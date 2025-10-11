Quand Squeezie et Aminematue imitent ... SCH et Gims

Les vidéos des coulisses du GP Explorer sont sorties et il y a de belles pépites !

Le week-end dernier est rentré dans l’histoire d’internet ! Squeezie a offert le dernier souffle du GP Explorer 3, un événement monumental mêlant course automobile, shows musicaux et animations XXL. Diffusé à plusieurs millions de spectateurs sur Twitch et même sur France TV, ce rendez-vous a marqué la fin d’une ère et laissé un souvenir inoubliable à tous les participants.

Parmi les moments forts, impossible de passer à côté des rappeurs en tête d’affiche : SCH, qui a produit l’album de l’événement, PLK ou encore Houdi, ont littéralement mis le feu sur le circuit du Mans. Sans oublier la présence des plus grands créateurs de contenu comme Mister V, Billy, Anyme023, Aminematue et bien sûr Squeezie.

Et ce sont justement les deux derniers, Squeezie et Amine, qui ont offert un moment culte et hilarant ! Dans la vidéo des coulisses publiée le mercredi 9 octobre, on découvre les insides du week-end, avec une séquence particulièrement drôle : les deux youtubeurs se mettent à imiter SCH et Gims sur le morceau "Un Monde à l’autre", le fameux single issu de l’album “GP Explorer : The Last Race”.

Autant dire que le résultat vaut le détour ! Les deux amis se donnent à fond, mais le rendu est si décalé qu’ils finissent par éclater de rire. Amine, hilare, lâche même : « Tu viens de nqué mon GP »*, incapable d’assumer l’imitation jusqu’au bout.

Heureusement pour eux — et pour nous — ils restent Youtubeur et Streameur, pas imitateurs !

En tout cas, le GP Explorer, c’est terminé, et avec cette dernière édition, un monument d’internet vient de poser son dernier clap de fin. Et il l’a fait de la plus belle des manières.