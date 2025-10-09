SCH dévoile le clip surprenant de "Train Mistral", tout en animation

Le S est partout, même dans la bande-son d'un film d'animation sur Marcel Pagnol.

SCH est un artiste un peu à part dans le paysage du rap français, lui qui a très vite affiché son univers cinématographique fantasmé, inspiré notamment de "Gomorra" dans ses débuts de carrière. Après avoir produit l'album un peu inclassable musicalement du GP Explorer 3, le voilà désormais à la baguette de la bande-son d'un film d'animation nommé "Marcel et Monsieur Pagnol", avec un single nommé "Train Mistral".

Un film qui raconte le parcours de Marcel Pagnol, romancier culte du Sud-Est de la France. SCH, en véritable enfant de la région marseillaise, a évidemment répondu à l'appel, avec un single 100% chanté. Un morceau qui décrit un peu la vie dans la région, qui parle des rêves des habitants, de leur façon de parler, de rêver, de leurs proverbes, le tout, avec des images qui semblent directement sorties du film d'animation !