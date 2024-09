SDM dans l'équipe d'Amine pour le Eleven All-Stars 2

Après avoir chanté pour la première édition, SDM va carrément jouer dans la deuxième.

SDM, l'ami des streamers

La popularité d'un rappeur se mesure aussi en regardant les endroits ou les événements dans lesquels on l'invite. Pour SDM, on peut dire qu'il a l'air d'être très apprécié, un peu par tout le monde, car il est littéralement partout. Après seulement quelques années de carrière (il a commencé de manière "pro" en 2019), il s'est vu nommé jury de "Nouvelle École saison 3". Adoré chez les jeunes, il a aussi été invité plusieurs fois à des grands events organisés par des streamers, notamment le fameux Eleven All-Stars, ce match de foot organisé par les streamers, qui avait opposé la France à l'Espagne il y a 2 ans. Sadam y avait rappé devant un public en folie, et en 2024, les streamers vont remettre ça, avec un Eleven All-Stars 2. Sauf que cette fois, SDM sera sur le terrain !

Un événement énorme

Ce n'est un secret pour personne : SDM adore le foot. Mais il ne fait pas que le suivre, il y joue également de temps en temps, plutôt bien d'ailleurs. Et avec son gabarit, celui qui veut se mettre en travers de sa route ferait mieux d'y penser à deux fois : ça ne va pas être facile de l'arrêter. Ça tombe bien car le but, c'est de fracasser les espagnols une nouvelle fois, après le premier match remporté 2-0 à Jean Bouin. Cette année, la rencontre est programmée pour le 12 octobre au soir.

LISTE DE JOUEURS DE L’ÉQUIPE OFFICIELLE DU MATCH RETOUR FRANCE - ESPAGNE LE 12 OCTOBRE 🇫🇷🇪🇸 pic.twitter.com/4KKppdriDB — Amine 😞🌧 (@AmineMaTue) September 15, 2024

Sauf que cette fois, c'est en Espagne que l'événement aura lieu et on imagine que les espagnols y arriveront mieux préparés, avec l'envie de prouver. Le match a encore une fois été organisé par Amine et quelques sociétés de production, on espère qu'il se déroulera aussi bien que la première édition, exemplaire au niveau de l'ambiance : très peu de simulations et d'accrochages, on avait droit à un vrai match avec des gars qui se donnent. Parmi ses coéquipiers, SDM pourra donc compter sur Amine, mais aussi sur Inoxtag, fraîchement descendu de l'Everest, Carlito, PFut, Kameto et bien d'autres.

On espère par contre que les espagnols auront prévu des concerts à la hauteur de ce qu'on a proposé lors du premier match en 2022 !