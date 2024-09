SDM : tout ce qu'il faut savoir sur son album à venir

Date de sortie, featurings, tracklist : SDM a tout mis en place pour l'arrivée du projet.

SDM a clairement franchi un nouveau pallier en 2024. Le rappeur signé chez 92i n'a pourtant sorti aucun album officiel depuis 2022, avec le carton de "Liens du 100" à l'époque, mais ça ne l'a pas empêché d'être au centre de l'attention pendant deux ans. Il faut dire qu'il a multiplié les feats, mais surtout acquis un nouveau statut et une nouvelle légitimité depuis sa participation en tant que jury à l'émission "Nouvelle Ecole saison 3", aux côtés d'Aya Nakamura et de SCH. Une émission dans laquelle il a fait forte impression, mais maintenant, c'est l'heure du retour aux affaires avec un album qui arrive à grands pas !

SDM a en effet décidé de sortir un album à la rentrée 2024, et le rappeur a déjà dévoilé plusieurs informations concernant son projet. Notamment la date de sortie, fixée au 27 septembre prochain. Plus que quelques semaines avant de découvrir le disque qui sera forcément l'une des sensations de cette fin d'année, d'autant que la liste des featurings est, elle aussi, plutôt impressionnante. Tiakola, Werenoi, Hamza, Josman, mais aussi Skread, le célèbre beatmaker derrière les succès d'Orelsan, entre autres.

La tracklist a elle aussi été révélée dans son intégralité. Au total, le projet comptera 14 titres (vous pouvez retrouver la liste dans le post Instagram ci-dessous), il est d'ailleurs déjà disponible en précommande depuis quelques jours. Si vous voulez faire péter les scores de ventes du rappeur dans les premiers jours et vous revendiquer fan hardcore de SDM, les préco sont l'outil idéal ! On note toutefois l'absence de Booba, pas présent sur le projet, mais il faut dire aussi que le jeune prodige n'a plus besoin de forcément inviter son boss sur son album pour faire parler de lui. Désormais, il a même un statut à assumer et ce troisième album marque une étape importante dans sa carrière : après celui-ci, on saura si SDM peut s'inscrire dans la durée ou non , à l'image de B2O !