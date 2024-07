SDM de retour avec "Merci" !

Avec ce morceau, il annonce son prochain album.

Alors qu'il avait littéralement tout cassé avec "Liens du 100" en 2022, son dernier projet en date, SDM a pris son temps avant d'annoncer la suite. Mais désormais, on y est : le rappeur du 92i a annoncé la sortie de "ALVALM", à la rentrée. Et pour faire patienter les fans jusque là, il vient d'en dévoiler le clip d'un des extraits. Le morceau s'appelle "Merci", et c'est encore un gros morceau comme SDM en a déjà fait plusieurs : punchlines percutantes, refrain chanté, attitude hyper deter, on sent qu'il va encore tout casser en septembre.