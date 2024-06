Gradur, SDM et RSKO réunis dans le clip de "Ti Ti Ti"

Un vrai bel hommage au Congo.

Depuis le temps qu'on entend parler de ce projet "100% Congo", ça y est, on commence enfin à voir à quoi ça va ressembler ! Gradur, qui est à l'origine du projet, vient de dévoiler le clip de son featuring avec SDM et RSKO, qui sera probablement présent sur l'album à venir. Le morceau s'appelle "Ti Ti Ti" et le clip est une ode au Congo et à sa culture. L'instru à la fois douce et rythmée est un délice, l'ambiance générale du morceau met en avant une vraie célébration, une joie de vivre, et le clip est hyper bien fait, avec des images tournées au pays, dans lesquelles on retrouve des moments de vies emblématiques, avec les sapeurs notamment.