Un accord secret à 6 millions de dollars entre Kim Kardashian et Ray J refait surface

Un document confidentiel signé en 2023 vient relancer une affaire vieille de près de 20 ans… et ravive les tensions entre Kim Kardashian et Ray J.

Un nouvel élément vient relancer l’une des affaires les plus médiatisées de la pop culture. Un accord confidentiel signé en 2023 entre Kim Kardashian et Ray J aurait récemment refait surface, révélant un règlement financier estimé à 6 millions de dollars.

Selon plusieurs documents dévoilés dans le cadre de procédures judiciaires, cet accord visait à mettre définitivement fin aux conflits liés à leur célèbre sextape enregistrée en 2003 et rendue publique en 2007.

Ce contrat, signé également par leurs proches — dont Kris Jenner et la mère de Ray J — prévoyait une clause stricte : aucune des parties ne devait évoquer publiquement l’affaire ni nuire à la réputation de l’autre.

Mais cette entente aurait rapidement volé en éclats. Ray J accuse aujourd’hui Kim Kardashian et sa mère d’avoir enfreint l’accord en évoquant à nouveau la sextape dans leur émission diffusée sur Hulu, relançant ainsi la polémique.

En parallèle, les deux camps s’affrontent désormais devant la justice. D’un côté, Kim Kardashian et Kris Jenner ont déposé plainte pour diffamation après des déclarations jugées mensongères. De l’autre, Ray J a contre-attaqué en dénonçant une rupture de contrat et une manipulation médiatique.

Près de 20 ans après les faits, cette affaire continue donc de faire couler beaucoup d’encre. Entre accusations croisées, révélations et batailles judiciaires, le conflit semble loin d’être terminé — et continue d’alimenter l’attention du public à travers le monde.