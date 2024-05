Kendrick Lamar répond immédiatement contre Drake avec "Meet The Grahams"

Les deux rappeurs s'allument de partout.

Ça part dans tous les sens ! Seulement une heure après le diss-track très violent de Drake "Family Matters", Kendrick Lamar offre à ses fans un quatrième diss-track "Meet the Grahams", déjà disponible sur Youtube, et comptabilisant presque 5 millions de vues en 5 heures seulement.

Les deux rappeurs s'allument de tous les fronts, et d'une rapidité folle. Les fans sont servis puisqu'en 24 heures seulement, ils ont pu assister à trois gros diss-tracks de la part des deux rappeurs. Le deuxième son de Kendrick Lamar, "Meet the Grahams", après "6:16 in LA", est une lettre adressée aux membres de la famille de Drake, et c'est brutal. Il dévoile tous les secrets de Drake sur sa famille en écrivant une lettre lyrique au fils de Drizzy, Adonis, à sa mère Sandra, à son père Dennis et à une prétendue fille secrète...

K-Dot propose d’abord d’être le mentor du fils de Drizzy. "Cher Adonis, je suis désolé que cet homme soit ton père, laisse-moi être honnête / Il faut un homme pour être un homme, ton père n'est pas réceptif / Je le regarde et j'aimerais que ton grand-père ait mis un préservatif / Je suis désolé que tu aies à grandir et à te tenir derrière lui", rappe Kendrick.

Il en va de même avec la maman de Drake. "Chère Sandra, ton fils a des habitudes, j'espère que tu ne les compromettras pas / Surtout avec toutes les filles qui sont blessées dans ce climat / Tu es une femme, donc tu sais ce que l'on ressent quand on est aligné / Avec des émotions en espérant qu'un homme puisse te voir et ne pas être aveuglé", poursuit le rappeur de 36 ans.

🚨 KENDRICK LAMAR S’ADRESSE À LA MAMAN DE DRAKE DANS SON NOUVEAU DISSTRACK !



"Votre fils est un homme malade avec des pensées malades, je pense que des gens comme lui devraient mourir,



Lui et Weinstein devraient se faire enfermer dans une cellule pour le restant de leur vie" pic.twitter.com/0nJacRyM6H — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) May 4, 2024

Le père de Drake, Dennis, en prend aussi pour son grade : "Cher Dennis, tu as donné naissance à un maître manipulateur / Et même t'utiliser pour prouver qui il est est une énorme faveur / Je pense que tu devrais demander plus de papier / Je te blâme pour toutes ses addictions au jeu, son intuition de psychopathe, l'homme qui aime jouer à la victime", ajoute le natif de Compton.

La lettre sauvage se poursuit avec un secret choquant : Drake aurait une fille secrète. "Chère petite fille, je suis désolé que ton père ne soit pas actif dans ton monde / Il ne s'engage pas dans grand-chose, mais sa musique, oui, c'est sûr / C'est un narcissique, un misogyne qui vit dans ses chansons / Tenter de détruire des familles plutôt que de s'occuper de la sienne", divulgue Kendrick Lamar. Une bombe que Drake a tout de suite démentie : "nahhhh attends, quelqu'un peut-il trouver ma fille cachée s'il vous plaît et me l'envoyer..."

🚨 Kendrick Lamar révèle que Drake a eu une fille secrète qui a maintenant 11 ans et qui n'a jamais fait partie de sa vie !



"Cher Adonis, je suis désolé que cet homme soit ton père, j'aurais aimé que ton grand-père porte un préservatif,



Tu as menti à propos de ton fils, tu as… pic.twitter.com/EaaaJOS7lW — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) May 4, 2024 🚨 DRAKE RÉPOND À KENDRICK LAMAR ET ASSURE QU’IL N’A AUCUNE FILLE CACHÉE !



"nahhhh attends, quelqu'un peut-il trouver ma fille cachée s'il vous plaît et me l'envoyer..."



C’est historique ce qui se passe aujourd’hui. pic.twitter.com/a29AViZgWw — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) May 4, 2024 Kenny utilise également l'artwork du diss-track pour mettre en avant les affaires de Drake. Sur la photo, le nom du 6 God apparaît sur des ordonnances d'Ozempic, un médicament qui réduit la glycémie mais peut aussi favoriser la perte de poids, et de Zolpidem, utilisé pour aider les personnes souffrant d'insomnie.

La guerre est loin d’être terminée, mais le clash prend des tournures intimes, on en oublierait presque le rap...