Future & Metro Boomin : une brouille avec Drake ?

Des paroles crues...

Le nouvel album de Future et Metro Boomin, "We don’t trust you", est sorti ce vendredi 22 mars. Après avoir scruté l’album toute la nuit, des paroles suscitent des spéculations chez les fans, qui se demandent même s'ils ne se sont pas brouillés avec Drake.



Le couplet assez véhément de Kendrick Lamar sur le morceau "Like That" semble viser directement Drake et son feat avec J. Cole sur "First Person Shooter". Mais c’est les paroles de Future sur le titre "We don’t trust you" qui interpelle. Future et Drake, c’est une belle histoire. Les deux hommes ont collaboré un paquet de fois, et ont surtout sorti en 2016 un album commun "What a time to be alive".

Sur "We don’t trust you", des paroles confirmeraient que Future ait coupé les ponts avec le Drizzy, mais laissent également entendre que la rupture a été causée par une femme avec laquelle les deux hommes auraient eu une relation. Future rappe : "Tu es un fan numéro 1 de n-gga, chien/ Tu fais de la vengeance en douce, je ne comprends pas, chien/ Tu parles sur l'oreiller, tu agis comme un gosse, chien/ Je n'ai pas besoin d'un autre faux ami, chien/ Je ne peux pas parler d'une p***, parce qu'on partage, chien/ Tu as des sentiments, n-gga, pourquoi tu joues, chien ?"

Future & Metro Boomin no longer friends with Drake — that’s what fans think pic.twitter.com/PVUeHMhLlu — HipHopDX (@HipHopDX) March 22, 2024 Au-delà de cette probable brouille, une autre semble claire et nette : celle de Drake et Metro Boomin. Des frictions ont éclaté quand Metro Boomin avait exprimé sa déception dans un message sur X, à propos du manque de récompenses obtenues par son album "Heroes & Villains", sorti en 2022, par rapport à "Her Loss" de Drake et 21 Savage. Drake avait réagi à ces commentaires en supprimant le producteur multi-platine sur les réseaux sociaux. Dans une story Instagram publiée en janvier, Champagne Papi avait posté une capture d'écran du dernier album de 21 Savage, "American Dream". Le seul problème, c'est que tout en bas du post, il y avait des emojis qui couvraient le nom de Metro Boomin. Les fans se sont demandé s'il s'agissait d'un manque de respect intentionnel. Affaire à suivre...