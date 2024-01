Booba approuve la référénce à LIM par Malik Benthala

Une belle dédicace dans son nouveau sketch.

Malik Bentalha continue de faire parler de lui pour la promotion de son nouveau spectacle. Ayant déjà parodié l’émission de Pascal Praud, imité Jul avec La Bul, le pâtissier Cédric Grolet, l’humoriste de 34 ans parodie le célèbre styliste Simon Porte Jacquemus. Dans le sketch, on peut voir à un moment une dédicace au rappeur L.I.M, et le Duc semble avoir apprécié.

C’est la Fashion Week à laquelle Malik Bentalha s’attaque dans son nouveau sketch, il avait été validé par Jul dans sa parodie de rap avec son personnage La Bul, grandement inspiré du rappeur marseillais. Et on retrouve une dédicace à L.I.M et son morceau "Tous Illicites" dans ce nouveau sketch.

On se souvient tous du rappeur L.I.M, dans les années 2000. En tant que membre du groupe Mo'vez Lang aux côtés d'autres rappeurs tels que Boulox Force, Zeler et Cens Nino. Et en solo avec plusieurs albums, mixtapes et projets au cours de sa carrière : "Délinquant" (2005), "Délinquant 2" (2008), et "Voyoucratie" (2011). Il a construit sa réputation avec un style de rap cru et engagé, abordant souvent des thèmes liés à la réalité sociale et aux difficultés de la vie. On avait revu le rappeur d’Issy-les-Moulineaux pour le plus grand bonheur de ses fans dans le classico organisé orchestré par Jul en 2021, dans le son "Oh mama oh".