Booba : les raisons de la création de son agence de talents

La création de Starting Blok, l'agence de talents créée par Booba a fait l'objet d'un reportage ce dimanche 3 décembre dans l'émission "66 minutes" sur M6. Au cours de ce format, le Duc a répondu à quelques questions et à ceux qui s'étonnent de le voir se lancer dans ce business après avoir combattu ceux qu'il a appelé les "influvoleurs", il a expliqué les raisons de cette sorte de contre-pied et de cette démarche que personne n'attendait. Des propos que l'on retrouve dans un article de Gentsu.

"Je pense qu’il y avait une demande, un besoin. On a fait tout l’inverse des escroqueries. Ça grouille de talents, moi j’étais comme eux à leur âge. L’opportunité, que le meilleur gagne, on est là pour travailler, à la sueur, y va pour mettre le KO […] Moi je n’étais même pas concerné, je ne connaissais même pas, j’étais tranquille dans mon coin. Je ne connaissais ni Maeva Ghennam, ni Magali Berdah, ni machin, voilà […] C’est eux qui ont été trop durs avec les gens, ils devraient être remboursés, il devrait y avoir des vraies amendes, de vraies peines de pris.on. On se rend des démons que c’est, c’est super grave."