Booba lance une agence d’influenceurs

Elle s'appelle "Starting Blok" et a pour but de promouvoir "une nouvelle influence nécessaire".

Booba se lance dans un nouveau projet. En guerre contre ce qu’il appelle des "influvoleurs", des influenceurs qui font la promotion de produits frauduleux sur le web. Et cette guerre prend désormais un tout autre niveau. Magali Berdah et son agence Shauna Events est la principale cible de Booba. La papesse de l’influence est aujourd’hui dans une situation financière compliquée avec sa boîte suite à cette bataille contre Booba. Le rappeur a donc eu l’idée de la battre à son propre au jeu, en lançant sa propre agence d’influenceurs.

Avec Claire Dabrowski et sa manager Anne Cibron, ils ouvrent "Starting Blok", une agence qui "réunit des talents urbains qui, tous les jours, visent l’excellence", apprend-on dans un communiqué. Une manière pour Booba de faire les choses correctement et à sa manière en matière d’influence, contrairement à Magali Berdah et ses nombreuses polémiques autour des produits qu’elle faire promouvoir à ses clients. "L’agence revendique une démarche éthique, de transparence et a créé sa propre charte à laquelle les talents et les partenaires adhèrent", peut-on lire.

"Une nouvelle influence nécessaire" visant des opérations "responsables et créatives" et qui s’opère sur les milieux des sports urbains, du street-art et du stand-up. Un projet qui peut surprendre mais qui prend tout son sens après cette bataille acharnée (mais pas terminée) contre les "influvoleurs".