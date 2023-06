Booba célèbre sa victoire contre les influenceurs

... et allume Bruno Le Maire !

Bien qu'il n'occupe plus le devant de la scène musicale Rap FR, l'ombre du Duc continue de planer telle une menace au dessus du game, prêt à déclencher n'importe quelle guerre sur les réseaux. Même si, il faut avouer, qu'entre Vald, Maes et Gims ces dernières années, les victoires écrasantes se font un peu plus rares qu'à l'époque de "Pokora, Diam's et Sinik". Mais en termes de rayonnement médiatique hors du game, Booba est numéro 1, sans contestation possible. La preuve : il vient quasiment de faire passer une loi à lui tout seul.

A lui tout seul, on exagère, puisque vous savez que les lois doivent être examinées par l'Assemblée Nationale notamment avant de devenir officielles. Mais c'est bien la guerre de Booba contre les "influ-voleurs" qui a poussé le gouvernement à agir et proposer une forme de régulation à l'activité des placements de produits et autres arnaques en tous genres. Le Duc s'est d'ailleurs félicité de cette victoire sur son compte Twitter, en célébrant la promulgation de la loi 2023-451 "Delaporte-Vojetta".

Une loi qui va donc "encadrer l'influence commerciale et lutter contre les dérives des influenceurs sur leurs réseaux". Dans son tweet, Booba s'en prend cependant à Bruno Le Maire, ministre de l’Économie assez proche du dossier, puisque selon lui c'est le gouvernement qui aurait dû être à l'origine de cette régulation, pas la pression populaire : "Par contre Bruno Le Maire c'est le peuple qui a du faire tout le boulot donc à l'avenir on arrête d'écrire des livres érotiques et on se concentre merci". Il fait référence au roman du ministre, "Fugue Américaine", sorti alors qu'il était déjà ministre.

Sacré Booba, toujours le sens du clash !