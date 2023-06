Booba : Gims et Maes se lâchent après l'annulation de son concert au Maroc

Ils jubilent sur les réseaux sociaux.

C’est officiel, le concert de Booba prévu en juin à Casablanca n’aura pas lieu. Une nouvelle qui ravie Maes et Gims qui n’ont pas caché leur joie sur la Toile.

Depuis plusieurs semaines déjà, le concert que devait donner Kopp au complexe Mohammed-V de Casablanca au Maroc semble compromis. En cause, la campagne de boycott du concert lancée par des associations qui dénoncent "les propos dégradants de Booba envers les femmes marocaines et nord-africaines" dans certaines musiques. Les autorités marocaines sont d’ailleurs intervenues pour interdire le rappeur de se produire, pour le plus grand plaisir de Maes, qui avait d'ailleurs largement relayé la pétition contre l'artiste de 46 ans (qui a récolté des milliers de signatures). Aujourd’hui, l’information est officielle, le concert de Booba est annulé.

Les ennemis du Duc sont nombreux, ce n’est un secret pour personne. L’artiste a une longue liste d’ennemis qu’il aime provoquer dès que l’occasion se présente. Par exemple il y a quelques semaines il affichait Meugui sur les réseaux suite à sa promotion dans un supermarché. Ce n’est donc pas étonnant qu’aujourd’hui, les rivaux de B2O prennent leur revanche et n’hésitent pas non plus à se réjouir de ses malheurs, en commençant par l’annulation du concert au Maroc.

Ni une, ni deux, Maes a exprimé sa joie en story Instagram. Il a partagé l’information accompagné de : "#LPEF Sale FDP". Une story partagée ensuite par Gims sur Twitter, accompagné de la légende : "La pointe ne rémunère guère Winny. Le peuple a tranché".

Si Booba n’a pas encore réagi quant à ce changement de programme, il a tout de même déposé un commentaire en réponse à la provocation de Gims. Le Duc lui a conseillé de jeter un œil aux commentaires sous son tweet et pour cause ! Les twittos semblent en majorité soutenir le patron du 92i et ne font pas dans la tendresse en ce qui concerne le chanteur.

Cette histoire est loin d’être terminée.