Booba présente son agence de talents et ses premières signatures

Il veut une influence différente.

Englué dans un clash sans fin avec Maes, Gims et Sadek, Booba n'en perd pas de vue l'essentiel : le business. Et, alors qu'il avait surpris en lançant sa propre agence de talents, il est venu la présenter à Paris et a donné une interview au Figaro pour mieux expliquer sa démarche. En effet, on a tous écrit qu'il fondait une agence d'influenceurs, mais le Duc, en totale opposition avec leur façon de faire, a voulu faire quelque chose de différent : aider et mettre en avant des talents issus de la culture urbaine. Et il prévient d'entrée de jeu : "il n'y aura pas de placements de produits !".

La structure de B2O s'appelle Starting Block et veut rassembler des talents issus de l'urbain, quelle que soit la discipline, qu'ils viennent du cinéma, de la danse, du sport ou encore du stand-up comme il l'a rappelé au Figaro.

"Je voulais permettre aux talents de tous horizons, notamment les artistes et les sportifs urbains, de s'exprimer, de valoriser leurs savoir-faire et de montrer qu'un modèle plus vertueux peut exister [...] Nous accompagnons des talents qui souhaitent avoir une influence responsable et éthique, qui inspirent et mobilisent leurs communautés."

Pour cela le Duc s'est entouré de professionnelles, sa propre manager Anne Cibron mais aussi Claire Dabrowski, spécialiste du brand content. Cette dernière précisé la variété des profils que l'agence veut mettre en avant :

"Des gens qui ont un métier au quotidien, comme des artistes tatoueurs, des graffeurs, des comédiens, des sportifs, des gens qui ont quelque chose à dire et qui utilisent leurs réseaux sociaux pour partager leur passion. L’idée est d’accompagner ces passionnés, qui ont parfois des difficultés à se financer, dans leurs associations créatives avec des marques pour raconter une histoire."

Booba a aussi dévoilé pour l'occasion le nom des premières signatures de Starting Block. Il s'agit de l'acteur Vincent Scalera, du champion de breakdance Dany Dann, de l'auteur et dessinateur Berthet One ou de la tatoueuse Poly.