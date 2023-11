Booba provoque Maes, Sadek et Gims qui répondent

Mais toujours pas de bagarre en vue...

Impossible de passer à côté si vous avez un compte Twitter ces deux dernières semaines : c’est à nouveau la guerre totale entre Booba, et ses rivaux comme Gims, Maes et Sadek. Les rappeurs s'échangent des insultes et des provocations depuis plusieurs jours, sur fond de showcase à Dubaï, de menaces physiques jamais mises à exécution, mais surtout avec beaucoup de troll. Ils ont beau y aller fort, chacun semble savoir où se trouve l'autre mais personne ne se rencontre jamais. Par contre, ça offre un sacré divertissement aux gens qui les suivent sur les réseaux, ce qui est peut être le but de l'opération après tout.

Alors que Booba devait se rendre à Dubaï pour un showcase, il a reçu plusieurs invitations "musclées", d'abord de la part de Maes, puis aussi de Sadek, mais il a visiblement décliné les deux. Mais pour se venger de ces provocations, il a décidé de troller fort à son tour, en attaquant sur tous les sujets : le poids, les femmes des autres (notamment DemDem), tout y passe. Il a même organisé une fête sur un bateau où tous les invités portent des masques de Gims, Maes, Sadek ou DemDem, en s'asseyant bien sur le masque de Sadek.

.@gims j'suis choqué 🥶 Demdem qui insulte ma fille de 9 ans? Mais pourquoi? Avez vous si mal? C'est pas très @TF1 ni très fondation @LouisVuitton tout ça!!! 🙀 "Ça va bien s'passer j'te b**** toi et ta fille fils de p***" Une grosse caillera des sous-terrains 🤣 🏴‍☠️ pic.twitter.com/wsmX1APYSv — Booba (@booba) November 29, 2023

Y s'est fait engueuler Jojo y dort sur le canapé ce soir 🤣🤣🤣🐷 pic.twitter.com/dl6erKmZBZ — Booba (@booba) November 28, 2023

Sadek a d'ailleurs déjà répondu, en se filmant dans ce qui semble être l'hôtel de Booba (le Five Palm Jumeirah) et en l'invitant à "venir lui donner un cours de sport", lui qui n'est "pas fort à la bagarre". Maes, quant à lui, veut directement emmener Booba au Binous Gym pour un sparring musclé. On imagine que Kopp n'a pas l'intention d'accepter.

Je t’attends dans la vraie vie dépêches toi Elie je sais que tu ne dors pas j’ai des gens dans ton hôtel , tu es parti du five palm jumeirah @booba

T’es la @booba

Tu fais quoi @booba

il est 11:35 heure de Dubaï … 8h35 en France où es tu ?!!

Cet après midi on va rentrer dans… pic.twitter.com/ZQdjJOjhXh — sadek (@Sadekniuum) November 29, 2023

C’ést un combat facile pour toi grand homme @booba viens vite ou ne parles plus jamais avec moi ! LES ZHOOOOMMES 🇹🇳🇹🇳🇹🇳 https://t.co/X3I9Tv4pbi pic.twitter.com/jbLnMSoX1d — sadek (@Sadekniuum) November 29, 2023