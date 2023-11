Freeze Corleone : le concert du 667 maintenu sans lui

Vendredi 24 novembre, le 667 montera bien sur scène.

La préfecture de Paris a annulé les concerts de Freeze Corleone prévus ce vendredi 24 et ce samedi 25 novembre au Zénith de Paris. Elle craint que "des troubles à l’ordre public surviennent et que des propos antisémites, ou plus généralement attisant sciemment et explicitement la haine, qu’elle soit dirigée vers les juifs, les policiers ou la société plus globalement, soient tenus à l’occasion des représentations". Mais, si Freeze était la tête d'affiche du concert du samedi soir qui est donc définitivement annulé malgré les recours déposés par les avocats du rappeur et de sa production, le concert du vendredi soir qui concerne avant le crew 667 aura, lui, bien lieu avec l'unique obligation que l'interprète de "Freeze Raël" ne participe pas du tout au show.

Dans un communiqué, le 667 explique :

"Le 667 exprime son soutien inconditionnel à notre artiste Freeze Corleone interdit par la préfecture de police de Paris de performer lors de notre Zenith ce vendredi 24 novembre. Malgré cette interdiction, par respect pour nos fans, nous tenons à maintenir le concert du 667 vendredi 24 novembre afin d'honorer notre liberté d'expression. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, de près ou de loin, depuis le début. Rendez-vous vendredi pour un concert d'anthologie."