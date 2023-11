50 Cent : une de ses fans de 64 ans devient virale

Une vidéo "Good Vibes" comme on les aime.

Dans sa tournée anglaise, le rappeur 50 Cent a partagé la vidéo d'une femme de 64 ans en train de profiter de son concert. Une vidéo qui est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.

50 Cent est en pleine tournée en Angleterre. À Birmingham, une passionnée de 64 ans a été prise en vidéo en train de profiter du moment. Le natif du Queens à New York a tenu à partager ses ondes positives et ainsi publier cette vidéo sur son compte X : "La personne la plus cool de mon concert de ce soir, et de loin, elle était à fond avec moi. Deuxième show à Birmingham. Lol. "

The coolest person at my show tonight by far, she was rocking wit me .🔥Birmingham second show. LOL #bransoncognac #lecheminduroi pic.twitter.com/P9b7mMcL58 — 50cent (@50cent) November 15, 2023

Le lendemain, Mary Jane Farquharson, a déclaré à la BBC News qu'elle espérait rencontrer un jour 50 Cent et le serrer dans ses bras : "J'aimerais rencontrer et saluer 50 Cent. Comme dans ses paroles sur « In Da Club» : « Come on baby, give me a hug ». Je suis prête", a-t-elle déclaré. "Je ne peux que remercier les gens d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et d'avoir fait de moi la personne la plus cool d'Internet en ce moment."

Mary Jane Farquharson poursuit en affirmant que c'est une vraie passionnée : "Vous savez, je n'aime pas qu'on me traite de vieille dame. Je ne suis pas vieille du tout ! J'écoute MTV tout le temps, j'ai toujours la radio allumée. En général, je sais ce qui se passe avec les artistes avant mon fils et ses copains".