Booba met les point sur les i après son passage au tribunal

Il veut "éclairer la situation".

Dans la "guerre" médiatique et sur les réseaux que se livre Booba et les influenceurs, l'activité s'est accrue ces derniers temps avec le passage au tribunal à la fois du rappeur et de Magali Berdah. L'un est mis en examen pour cyberharcèlement tandis que l'autre a été entendu pour "blanchiment" et "banqueroute". Et, dans ce "conflit", tous les coups sont permis. Et bien que le Duc ait interdiction de s'en prendre à l'agente des principaux influenceurs, il a quand même tenu à prendre la parole à sa sortie du tribunal. Après avoir rassuré ses fans, B2O a poursuivi avec un long message dans lequel il explique sa position et les tenants et aboutissants des affaires qui l'opposent à Magali Berdah.

"Face à ses constantes manipulations médiatiques, ses mensonges et ses larmes de crocodile, je me dois d'éclairer un peu la situation. Toute mon action a été motivée par un seul but : dénoncer les influenceurs. Dénoncer l'injustice, la lâcheté, la culture du vide et de l'arnaque. J'ai ouvert un débat public et j'ai engagé des actions judiciaires".

Il précise également qu'"à aucun moment (il n'a) cherché à harceler ou menacer quiconque" même si c'est ce qu'on lui reproche.