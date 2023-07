Alkpote balance des poignées de joints à un concert : "Rassasiez-vous !"

Une "offrande" qui a du mal à passer du côté des autorités...

Si Izïa Higelin est actuellement visée par une enquête après avoir appelé au lynchage d'Emmanuel Macron sur scène, Alkpote est lui-aussi pris dans une sombre affaire après son concert donné à Liège le 7 juillet 2023. En pleine représentation au festival "Les Ardentes", l'interprète du titre "Belles" a balancé des poignées de joints à son public selon le média belge Sudinfo.

Le rappeur surnommé l'Empereur aurait décidé de faire une "distribution gratuite" et a déclaré : "Rassasiez-vous, une pluie, pour vous, de joie et de bonheur. De la part de l’Empereur". Un geste censé être chevaleresque de la part du rappeur de 42 ans mais qui a été très mal vu par les autorités. D'ailleurs, la police de Liège a été saisie de l'affaire. De plus, quatre dealers "de cannabis, cocaïne et MDMA" ont été arrêtés sur le site du festival, trois Belges et un Français.

"Nous avons demandé à la police de dresser un procès-verbal (...) Le parquet de Liège a été informé (ce samedi) qu’un rappeur aurait lancé dans la foule une centaine de joints ou en tout cas ce qui pourrait apparaître comme des joints (...) Nous avons demandé à la police de Liège de dresser un procès-verbal sur base des images qui circulent afin que la lumière soit faite sur ce qui s’est exactement passé vendredi en fin d’après-midi" a confirmé auprès du site belge le Premier substitut du procureur du roi Catherine Collignon, porte-parole du parquet de Liège.

Une tradition qui risque de ne plus se reproduire aux concerts de l'Empereur...