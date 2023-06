Alkpote se croit dans un film avec “Alk200”.

L'empereur revient avec un spectacle cinématographique.

Alkpote revient avec son court-métrage de huit minutes rempli de références cinématographiques “Alk2000“. Aux couleurs du film "Sin City", le rappeur monte dans une nouvelle version de la célèbre voiture K2000 pour accompagner son remix du générique. Et pour couronner le tout, en plus d’évoquer "Taxi" dans son nouveau son, il finit par croiser la route de l’acteur Samy Naceri, qui a connu son heure de gloire fin des années 90 et début 2000 dans la saga du même nom. De quoi bien promouvoir son dernier album “402”.