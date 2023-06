Travis Scott ne sera pas poursuivi pour le drame d'Astroworld

Il échappe à un procès.

C'était pourtant mal parti, mais Travis Scott vient d'échapper à un long et difficile procès dans l'affaire Astroworld. Pour rappel, 10 personnes étaient décédées et des centaines d'autres blessées dans une bousculade mortelle lors d'un festival organisé par le rappeur de Houston en novembre 2021. Si ce dernier se défendait jusque-là d'avoir été au courant de ce qu'il se passait pendant son concert, les familles des victimes n'étaient pas du même avis. Finalement la procureure a tranché et aucune inculpation pénale n'a été retenue.

«Il est tragique que dix personnes innocentes aient été tuées alors qu'elles voulaient profiter d'une soirée de musique et de divertissement. (...) Mais une tragédie n'est pas toujours un crime et une mort n'est pas toujours un homicide»

Si Travis Scott n'a pour le moment pas réagi, ses avocats ont quant à eux pris le temps de s'exprimer dans un communiqué relayé dans les médias.

"Nous sommes ravis que le grand jury ait innocenté Travis d'actes criminels. Nous avons maintenu son innocence depuis le premier jour et sommes soulagés qu'il ne soit plus sous la menace de poursuites pénales."

Travis n'aura donc pas besoin de se présenter face au juge, du moins pour l'instant. En effet, si les poursuites pénales ont été abandonné, il est toujours possible que des poursuites au civil soient envisagées. Le rappeur qui sortira bientôt son nouvel album "Utopia" n'est donc pas totalement tiré d'affaire.