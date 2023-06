Young Thug : YFN Lucci refuse un accord avec la justice et veut aller au procès

Décidément, l'affaire YSL ne nous ennuie pas. Un nouveau rebondissement vient de se produire et concerne cette fois YFN Lucci. Pour rappel, le rappeur associé à Young Thug et à YSL fait lui-aussi face à de lourdes accusations, notamment tentative de meurtre. Mais alors que la justice lui proposait tout récemment un accord "plea deal" lui permettant de réduire sa peine en échange d'informations, Lucci a tout simplement refusé l'offre. Selon ses avocats, cet accord ne présentait aucun avantage.

"Ses avocats, Drew Findling et Gabe Banks, nous disent que l'offre est "absurde" et ils ont fortement laissé entendre que le procureur fait intentionnellement traîner l'affaire. Ils soulignent également que Lucci attend toujours d'être jugé après deux ans et demi de détention."