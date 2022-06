YFN Lucci a-t-il balancé Young Thug ?

C'est la théorie de Wack 100.

S'il y a bien un truc qu'on ne peut pas enlever à Wack 100, c'est qu'il a une idée sur tout. Dans un échange sur Clubhouse, il a ainsi affirmé que YFN Lucci avait balancé Young Thug et conduit à l'arrestation de celui avec qui il est en beef depuis de nombreuses années, dans une sorte de machination diabolique pour se venger alors qu'il est lui-même sous les barreaux.

Le controversé manager a donc traité Lucci de balance et pense très sérieusement qu'il est à l'origine de l'arrestation du Thugger.

"Le nom de Lucci n'apparaît nulle part dans ce cas. Il est du côté de la victime. Alors il parle... Aucun d'entre nous ne sait ce qui va se passer, certains n'ont pas encore montré toutes leurs cartes, ils n'ont sorti que le strict minimum mon gars. Souvenez ce que je vous dis. J'espère que Young Thug reviendra à la maison mais soyons réalistes..."

Voilà des déclarations une fois encore fracassantes qui ne devraient pas plaire à tout le monde mais compte tenu de la fréquence à laquelle il balance des dingueries, on est (presque) habitué...

Ceci dit, Young Thug et YFN Lucci sont en beef depuis des années et ce dernier a même expliqué qu'on avait tenté de l'assassiner alors qu'il était derrière les barreaux. Cela fait d'ailleurs partie des accusations qui pèsent sur le Thugger car il semble qu'il y ait bel et bien un contrat sur la tête de Lucci et selon des documents judiciaires obtenus par WSB-TV Atlanta, les procureurs ont fait valoir que deux associés du label YSL nommés Christian Eppinger et Antonio Sumlin avaient demandé la permission à Young Thug avant d'essayer d'assassiner YFN Lucci.

Où est le vrai, où est le faux, on le saura sans doute bientôt...