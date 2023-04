Snoop Dogg pas convaincu par un album entre Tupac et Notorious Big généré par une IA

Tha Doggfather a sans doute à coeur de veiller aux intérêts de 2pac en tant que patron de Death Row mais cela peut aussi cacher autrre chose comme l'a expliqué Napoleon des Outlawz il y a peu. Celui-ci affirme que Snoop était jaloux de Pac.

"Peut-être qu'il y a certaines choses qu'il ne pouvait pas dire à Pac en face à face... Maintenant, il le fait dans des interviews... C'est triste. Et l'une des raisons pour laquelle j'essaie toujours de corriger ça, c'est qu'ils étaient amis... Je sais pourquoi il fait ça. Imaginez, vous êtes la plus grande star de Death Row et Pac arrive et prend toute la lumière ? 25 ans plus tard, Tupac est mort et chaque fois que vous faites une interview vous parlez de lui. Alors peut-être qu'il essaie juste de prendre un peu de la lumière de Pac ?"