Snoop Dogg : ses ambitions pour Death Row

Chut, le patron parle...

Snoop Dogg est particulièrement occupé en ce moment. Il est devenu patron du mythique label Death Row quelques jours seulement après une prestation plus que remarquée lors de la mi-temps du dernier Superbowl. Du coup, il n'avait pas encore le temps de se poser et d'expliquer ses ambitions pour le label qui l'a révélé au monde. Alors, il s'est rendu sur Clubhouse pour clarifier ses intentions. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le patron voit loin : il est déjà dans le futur ! En effet, le chien de Long Beach veut faire de Death Row, le plus grand label du métaverse !

"Death Row sera un label NFT. Nous allons sortir des artistes à travers tout le métaverse. Tout comme nous avons brisé l'industrie lorsque nous étions le premier label indépendant à devenir une major, je veux être la première major du métaverse."

La déclaration de Snoop va totalement dans le sens de la sortie de son dernier album, "B.O.D.R. (Bacc on Death Row)" pour lequel il s'est associé à la société Gala Games qui a sorti un NFT dans sa boutique Gala Music qui comprend les 17 pistes de l'album plus trois inédits, le tout pour la modique somme de 5000$. Et oui, Snoop fait aussi du business... Il avait d'ailleurs déclaré dans un communiqué de presse :

"Si quelque chose est constant, c'est que l'industrie de la musique changera toujours. La technologie a le pouvoir de tout changer à nouveau et de faire pencher la balance en faveur des artistes et des fans et nous allons être en tête du peloton avec cet accord Gala Music."

Quand on vous dit que Snoop est dans le futur !