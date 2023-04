Snoop Dogg était jaloux de Tupac selon Napoleon des Outlawz

Les propos récents de Snoop sur 2Pac passent mal

C'est un sujet qui est revenu il y a peu sur le devant de la scène : quelles étaient réellement les relations entre Snoop Dogg et Tupac, les deux plus grosses superstars de Death Row. Un des témoins qui les a côtoyés à cette époque, Napoleon, membre du groupe Outlawz a tenu a donner son avis d'observateur privilégié sur ce sujet. Napoleon, qui a quitté l'industrie de la musique après sa conversion à l'islam en 2001, s'est assis avec "The Art of Dialogue " pour expliquer que, malgré leur étroite relation, Snoop était clairement jaloux de Pac.

"Peut-être qu'il y a certaines choses qu'il ne pouvait pas dire à Pac en face à face... Maintenant, il le fait dans des interviews... C'est triste. Et l'une des raisons pour laquelle j'essaie toujours de corriger ça, c'est qu'ils étaient amis... Je sais pourquoi il fait ça. Imaginez, vous êtes la plus grande star de Death Row et Pac arrive et prend toute la lumière ? 25 ans plus tard, Tupac est mort et chaque fois que vous faites une interview vous parlez de lui. Alors peut-être qu'il essaie juste de prendre un peu de la lumière de Pac ?"

Il y a peu, c'est Snoop qui avait évoqué Tupac dans une interview, expliquant notamment qu'il n'aimait pas du tout son diss track contre Notorious Big, "Hit 'Em Up" qui notamment intensifié la rivalité entre la West Coast et la East Coast.