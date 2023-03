On y voit un très jeune 2Pac.

Tupac est au centre d'une docu-série intitulée "Dear Mama" et une première bande-annonce de ce film vient d'être publiée. Dans cette vidéo, on y voit un 2Pac de 17 ans discute de la vie et du fait de grandir uniquement avec sa mère, de son activisme chez les Black Panther et de leur relation.