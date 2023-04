XXXTENTACION : le juge prévient les condamnés : "C'est seulement quand vous serez mort que vous aurez purgé votre peine..."

Les mots du juge ont résonné dans tout le tribunal.

Après des années de procès, l’affaire du meurtre de XXXTENTACION touche à sa fin. La sentence est tombée pour les accusés, mais ce sont surtout les propos poignants du juge qui font parler.

Ces dernières semaines, de nombreux procès concernant le rap game US ont fait un grand pas en avant. Si l’un des meurtriers de Pop Smoke a été condamné après avoir plaidé coupable il y a quelques jours, le procès de XXXTENTACION est aussi arrivé à son terme. Plusieurs années après l’assassinat du rappeur, les trois accusés, Michael Boatwright, Trayvon Newsome et Dedrick Williams ont été condamnés à de la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Des peines qui vont enfin permettre à la famille et aux fans de l’artiste de faire leur deuil.

Si le témoignage bouleversant de l’oncle de XXXTENTACION aura marqué les esprits, les mots durs, mais sincères du juge en font de même. À l’instar du juge du procès de Nipsey Hustle, ce dernier a mis en garde les accusés sur ce qu’allait être leur vie derrière les barreaux et a insisté sur le fait qu’ils ne sauront plus jamais ce qu’est la liberté :

"Tu passeras toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et toutes les années de ta vie dans cette cellule. Et un jour, ils viendront et ouvriront ta cellule le matin, et tu seras décédé. C’est seulement à ce jour que tu auras purgé ta peine".

Des propos qu’ils ne risquent pas d’oublier, d’autant plus que les trois accusés, qui ont eu un comportement jugé arrogant durant tout le procès, n’ont jamais exprimé le moindre remord face à leur geste.