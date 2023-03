Booba s'en prend à Squeezie

La proposition de loi pour encadrer les influenceurs crée des tensions.

Depuis que le gouvernent a décidé d’encadrer l’influence, une centaine de créateurs de contenus ont exprimé leur mécontentement sur le sujet. En tête de file, Squeezie, qui a donc subi les foudres du Duc, qui mène la vie dure aux "influvoleurs" depuis plusieurs mois.

Depuis la mise en lumière des dérives liés aux influenceurs et créateurs de contenus sur les réseaux sociaux, par quelques personnalités, dont Booba, les choses évoluent de côté-là. Souvenez-vous, B20 a entamé une guerre sans merci contre ceux qu’il appelle les "influvoleurs", avec en ligne de mire, Magali Berdah, la célèbre agente d’influenceurs et stars de télé-réalité. Si le Duc a expliqué à de nombreuses reprises son combat, de nombreuses personnes ont également pris son parti et le ministre de l’économie Bruno Le Maire a également salué les actions du rappeur.

Aujourd’hui, le gouvernement s’est (enfin) saisi du dossier et a annoncé la mise en place de réglementations, afin de réguler l’influence. Cependant, cette nouvelle proposition de loi n’est pas du goût de tout le monde. Dimanche 26 mars, 150 créateurs de contenu et influenceurs ont cosigné une tribune dans Le Journal du Dimanche. Parmi eux, Squeezie, Cyprien, Enjoy Phoenix, Natoo ou encore McFly. Dans le JDD, ces derniers demandent aux députés de ne pas "casser leur modèle" et évoquent "une minorité d’influvoleurs qui ne sont pas représentatif de leur secteur et dont les actions ont réussi à faire croire qu’il s’agissait d’une généralité".

Autant vous dire qu’après avoir milité pendant des mois pour que les choses changent dans le milieu de l’influence, Booba est sorti de ses gonds après la parution de la tribune. Sur Twitter, l’artiste s’en est pris à Squeezie et l’a enchaîné à travers une série de tweets. Il a commencé par le tacler sur sa carrière dans le rap, avant de s’attaquer au vif du sujet. Il disait :

"On les a jamais entendus ils n'ont jamais dénoncé les dérives et n'ont jamais soutenu aucun collectif. Maintenant la loi passe et ils se réveillent. Vous auriez du vous mobiliser contre les influvoleurs et non contre la régulation. Rendormez vous..."

Puis poursuit :

"Ils ne se sont pas mobilisés contre les dérives et les escroqueries, mais ils se sont mobilisés contre les régulations. Incroyable! Vas twitcher tes morts!"

Et termine :

"Squeezie, c'est pour le bien du consommateur et des influenceurs honnêtes. Tu peux pas te mobiliser contre ça! Bon burn out rendormez vous".

La réponse du Youtubeur ne se sera pas fait attendre. Quelques heures après, il a publié un long communiqué sur son Twitter, avec la légende : "Ma réponse". Dans celui-ci, il explique comment sa signature était une erreur et la tribune maladroite. Mieux encore, il avoue ne pas l’avoir lu avant publication. Du pain béni pour Booba qui ne l’a pas loupé :

""Je n’ai même pas lu". Je signe des pétitions sans les lire, par contre je lis les tribunes polémiques, du coup je retire ma signature enfin, je crois qu'elle est retirée car j'ai pas lu le document de retrait non plus. I am Squeezie, I am a genie".

À l’approche du vote sur la proposition de loi (qui devrait normalement avoir lieu cette semaine), les prochains jours s’annoncent mouvementés... surtout pour Booba.