Hamza et Damso : le musicien derrière leur feat raconte l'incroyable histoire de leur rencontre

Il touche aux instruments, pose quelques lignes de basses ou de guitare sur un titre qui ne sera finalement pas retenu. Et puis, le miracle comme seule la musique (ou presque) peut en réserver.

"À ce moment-là, Hamza s’est directement mis à chanter “Lady”, le fameux tube. Et sur le coup, je me suis mis à jouer la ligne de basse, et Jules Fradet la guitare. Ça s’est fait hyper facilement et j’étais très étonné de la manière de travailler, parce que c’était la première fois que j’arrivais sur une session hip-hop. Le côté décomplexé, “tout est possible”, m’a vraiment interpellé. J’ai trouvé ça génial : on a un délire, et on le fait à fond. C’était instantané et très cool, une super ambiance. Il n’y avait que des passionnés, et c’est ça qui a primé. L’envie de faire de la musique, et je pense que ça s’est senti."