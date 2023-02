Damso annonce la fin de la période "QALF"

Il l'a annoncé comme à son habitude : en peu de mot, sans fioritures : Un "FIN" sur la cover de "QALF" qui veut tout et rien dire...

Damso arrête-t-il sa carrière ou est-ce juste la fin de sa tournée ? Rien n'est moins sûr avec le rappeur belge qui reste toujours aussi mystérieux. Après avoir annoncé dans une interview vouloir se mettre au vert et faire le tour du monde en camping-car studio, après avoir annoncé à de nombreuses reprises une retraite proche, après avoir sorti le morceau "Vivre un peu" sur "QALF", après ses performances incroyables à l'Accor Arena de Bercy soldées par un "C'est peut-être mon dernier Bercy"... on est en droit de penser que l'auteur de "Nwaar is the new Black" va se prendre une pause bien méritée.

Alors, pause ou fin de carrière ? C'est la vraie question à se poser. Or, il reste cette fameuse date : le 30 mai 2025, postée en photo de profil de ses différents réseaux. Indice mystérieux, voire mystique, même si les spéculations vont bon cours. On pense bien sûr à la possible sortie d'un nouveau projet, mais on parle aussi d'un possible film, ou du retour de Damso après deux ans de pause ? Il fait ce qu'il sait faire de mieux : jouer avec nos esprits et nos cœurs dans un casse-tête insoluble. On l'imagine tout de même mal mettre un point final à sa carrière, lui qui semble tant aimer son art.

Damso a pratiquement calculé toute sa carrière, des titres de ses albums, en passant par la sortie de "Cœur de pirate" par exemple, en haut du top stream en ce moment, et teasé en 2016, jusqu'à son plan pour plier le game, de ses débuts à sa retraire au vert en 2022. Damso Nostradamus, ou Damso l'ingénieur qui règle sa montre comme un horloger helvétique, nous pousse encore à nous creuser la tête.

Pas de panique, le Dem's est tout de même prévu à l'affiche de nombreux festivals l'été prochain. Il ne risque donc pas de disparaître des radars du jour au lendemain. Vous aurez encore l'occasion de vous ambiancer sur l'une des pépites du lyriciste.