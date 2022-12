Damso dévoile enfin le clip de "Coeur de Pirate"

Le clip était attendu !

Damso est toujours au sommet de son art en 2022, même s'il n'a sorti aucun album. Il reste un des rappeurs préférés de sa génération, avec une fanbase extrêmement fidèle. Avec son album "QALF", puis la réédition "QALF infinity", tout ça en 2021, il a encore frappé très fort, réalisant de très bons scores, ce qui lui permet d'ailleurs en ce moment d'assurer le show à l'Accor Arena pendant 4 grosses dates, preuve qu'il y a du monde qui a envie de voir le Belge sur scène. Il en a d'ailleurs profité pour féliciter les Bleus, ce qui est gentil à lui quand on connaît les rivalités footballistiques entre nos deux pays.

Mais comme il a une fanbase très fidèle, forcément, il faut leur donner du contenu pour leurs oreilles. En particulier des morceaux teasés depuis des années et jamais sortis, mais attendus par tous les fans. C'est par exemple le cas du morceau "Coeur de pirate", dont des extraits avaient été dévoilés en 2016, mais le titre en lui-même n'était jamais sorti. Ça y est, c'est fait : ce dimanche Damso a dévoilé le titre en son intégralité, accompagné d'un clip.

Le clip de coeur de pirate



Merci encore pour la tournée

Merci la Nation

#Viesurnous 🖖🏾https://t.co/oukT5jXQlm — le rappeur damso (@THEDAMSO) December 17, 2022

Une vidéo tournée principalement lors de concerts du rappeur, on y voit donc Damso en basktage en train de se préparer, ou de déconner, mais aussi sur scène en train de communier avec le public. Si l morceau était attendu pour cette semaine, sortir un clip le dimanche plutôt que le vendredi est très surprenant de sa part, même si on imagine que c'est une manière de se démarquer. On vous laisse checker le clip juste ci-dessous !