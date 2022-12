Damso félicite l'équipe de France en plein concert à l'Accor Arena

Il a interrompu son show pendant quelques minutes.

Evidemment, il y a ceux qui étaient devant le match et ceux qui étaient au concert de Damso à Paris, plus précisément dans la salle de l'Accor Arena où il réside du 14 décembre au 17 décembre pour quatre dates totalement complètes. Et même s'il est Belge et sans doute supporter des Diables Rouges, la sélection nationale de Belgique, il a pris le temps de suspendre un moment son show pour commenter la victoire des Bleus contre le Maroc. Il faut dire que le public était en feu et scandait "on est en finale, on est en finale" !