Damso a collaboré avec le club de foot d'Anderlecht

Un maillot inédit a été mis en vente.

Damso s’est associé au club de football du RSC Anderlecht. Si un maillot au design unique est ressorti de cette collaboration, un projet beaucoup plus concret pourrait également voir le jour.

Le rappeur belge fait une nouvelle fois parler de lui. Si récemment c’était son état de santé qui inquiétait ses fans (fausse alerte, tout va bien), aujourd’hui Damso dévoile sa toute dernière collab’. Cette fois-ci, il n’est pas question d’un nouveau feat fait au feeling, mais d’un projet développé avec un club de foot belge. Le RSCA et l’artiste ont dévoilé leur association avec, en première ligne, la sortie d’une collection et surtout d’un maillot inédit.

Ce dernier, au design unique fait partie d’une collection (short, chaussette etc.) que le RSCA a présenté sur ses réseaux, notamment à travers une vidéo promotionnelle. Il écrivait en légende sur Twitter :

"RSCA et Damso partagent leur amour pour Bruxelles et ses talents. La collaboration s’exprime dans un maillot noir et doré. Le X au cœur de notre maillot européen fait référence à BXL et à une ville de talents à diversité unique".

Dems apparaît dans le teaser, rythmé au son de sa voix qui parle avec fierté de son pays, de sa capitale, de la ville d’Anderlecht et d’un de ses quartiers, Neepede :

"Bruxelles. Capitale de talents. Là où les artistes ont la ville dans la peau et Neerpede dans les pieds. Chacun son BX. Chacun son talent. Tous le même maillot. Vie sur nous".

Le maillot va être porté le jeudi 08 septembre, pour la première fois, par le club d’Anderlecht pour le match contre Silkeborg en Ligue Europa Conférence. Si le club belge et le rappeur ont fait les choses en grand, ils ne comptent pas s’arrêter là. En effet, un projet plus concret lié à la jeunesse et au sport pourrait voir le jour à l’avenir, selon le club qui expliquait :

"La collaboration entre RSCA et Damso est basée sur notre ambition commune de faire avancer les jeunes talentueux. Cette première collaboration s’exprime dans une collection de football co-conçue. Le club et l’artiste explorent de nouveaux projets axés sur les jeunes à co-développer".

Ce n’est donc que le début. En attendant, l’engouement a été tel lors de la mise en vente de ce premier maillot, que le site officiel du RSCA a dû faire face à un bug technique. Ça c’est l’effet Damso !