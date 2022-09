Damso : non, il n'a pas de problèmes de santé

Aminci, le rappeur suscite l'inquiétude.

Les stars étaient nombreuses au mariage de Simon Porte Jacquemus le week-end dernier. On a ainsi pu voir Dua Lipa, Fary ou encore Victoria Beckham parmi les convives mais la présence qui a été le plus commentée par les amateurs de rap, c'est bien évidemment celle de Damso. Le rappeur belge est arrivé aux bras du top-model Didi Stone, mais ce qui a été le plus commenté, c'est son physique. En effet, l'interprète de "Macarena" a beaucoup minci à tel point que beaucoup de ses fans se sont interrogés sur son état de santé.

Les réactions se sont multipliées après la publication de cette photo.

Le rappeur Damso et le mannequin Didi Stone sont arrivés est arrivée au mariage de Simon Porte Jacquemus et de son fiancé Marco Maestri à Charleval en France. pic.twitter.com/UFg01CAJgB — ti chabin 972 rpzt (@thewoorstt) August 27, 2022