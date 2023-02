Eminem : un présentateur se sert de ses lyrics pour présenter la météo

C'est brillant et Eminem n'est pas le seul rappeur dont les textes sont utilisés...

Voilà une météo qui sort de l'ordinaire : le 6 février dernier, le présentateur américain Adam Krueger de la chaîne EW39 Houston s'est amusé à lâcher des phases d'Eminem durant son bulletin météo. Notamment les paroles des tubes "Without Me". Il avait déjà utilisé celles de "The Real Slim Shady" dans un bulletin de décembre 2022. Le moins qu'on puisse dire c'est que les lyrics s'intègrent parfaitement aux prévisions. Cerise sur le gateau : Eminem n'est pas le seul rappeur qu'Adam plagie pour ses bulletins... Un régal !

Adam Krueger n'en est pas à son premier coup d'essai. C'est la deuxième fois qu'il utilise des lyrics du Rap God. Sur son compte TikTok, il compile de nombreuses vidéos du même ordre. Ce sont en réalité ses fans qui lui proposent des défis qu'il relève toujours avec finesse et brio.

"One last dry day, but guess who’s back, back again? Rain is back, tell a friend" "Un autre jour sec, mais devine qui revient ? Revient encore ? La pluie revient, dis-le à un pote"

Vous aurez reconnu la référence au fameux "Gues who's back, back again, Shady's back, tell a friend" du titre "Without Me". Ou encore :

"Weather has been quiet over the last couple of days but listen up, kshh, Testing, attention please we got changes… "Le temps était calme, mais écoutez, kshh, test, votre attention s'il vous plaît, ça va changer…

En référence à la phase d'introduction du morceau "The Real Slim Shady". Ou encore du même morceau :

"Oh wait, no way – you’re kidding. He didn’t just say what I think he did, did he?'” "Oh arrête, impossible - vous rigolez ? Il n'a pas dit ce que je pense qu'il a dit, pas vrai ?"

Après avoir annoncé une vague de froid.