Drucker présente la météo en rappant : farce ou mépris ?

La réponse est vite trouvée...

Alors OK, on va encore dire qu'on manque d'humour dans le rap ou qu'on est susceptible. Alors OK, Michel Drucker est une institution de la télévision française et il a presque 80 ans. Alors OK, l'équipe de "Télématin" qui lui a proposé de présenter la météo en rappant a certainement voulu faire de l'humour en insistant un peu lourdement sur le contraste entre l'animateur et le rap, deux univers décalés pour ne pas dire opposés. Alors OK, ça a pu en faire marrer certains notamment les sites people qui se sont délectés de cette séquence. Mais moi, ce que j'y ai vu, c'est encore une fois du mépris. Du mépris profond et ridicule pour une musique qui, malgré ses succès commerciaux et populaires est toujours rabaissée en deuxième ou troisième division de ce monde médiatique et de celui du show-business. Et c'est une grande tendance qui semble pas devoir s'arrêter de sitôt. Cela rejoint les récentes sortits de SCH, Ninho ou encore Dadju à propos des Victoires de la musique. A quel moment va-t-on prendre le rap en considération ? Comment mépriser la musique numéro une en France à ce point et ne pas voir qu'on est TRES loin d'un phénomène de mode mais bien qu'il s'agit de toute une culture que l'on bafoue avec le sourire en croyant faire un bon mot ? Drucker et les animateurs de l'émission ne s'adressent évidemment pas aux amateurs de rap, ils doivent faire rire des gens qui méprisent sans doute déjà cette musique alors que leurs enfants en écoutent toute la journée à fond les ballons... Mais voir un type de 80 ans jouer avec ses doigts et rapper une météo en enfilant les clichés est tout simplement pathétique. Lui-même, s'il avait encore une once de bon sens, aurait dû refuser. L'aurait-il fait avec le rock lui qui se targue d'être l'ami de Johnny et consorts ? Bien sûr que non. L'aurait-il fait en prenant une voix frêle et une guitare pour singer Carla Bruni ? Bien sûr que non. Mais se foutre littéralement de la gueule des rappeurs, ça fait marrer tout le monde... Le voir tendre les doigts m'a fait penser à cette puchnline d'Orelsan : "Tonton, si tu continues d'faire "yo, yo" avec les doigts/Chaque fois qu'tu passes à côté d'moi, tu les utiliseras pour la dernière fois". Michel, te voilà prévenu...

Et puis finalement, est-ce que ça vaut le coup de s'insurger contre cette "parodie" plus que maladroite ? Nous n'appartenons pas à la même France, Drucker est une résurgence d'un monde qui n'existe presque plus et compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, il se croit tout permis et les animateurs de cette émission aussi. Alors le voir déclamer ça, ça fait presque de la peine. Non seulement ce n'est pas drôle mais en plus c'est ridicule. Respectez-vous, respectez-nous. Vous ne voulez pas parler de rap, pas de soucis, on n'a pas besoin de vous, mais dans ce cas, laissez-nous tranquilles... On ne vous rien demandé.

"Yo wesh, la météo aujourd'hui, c'est de la boulette. Allez, on se fait la taf taf, c'est quoi les bails aujourd'hui ? C'est un temps de ouf et c'est pas du mytho. Les doigts, ça passe crème, l'après-midi c'est posé quoi, je suis en kiffance grave. Ça passe un peu le matin, je vous le dis cash, trop dark cette journée, je suis saucé."

Grégory Curot