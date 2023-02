Eminem : rares confidences de son petit frère sur leur situation de famille

Nate Kane lève le voile sur l'intimité de son frère.

Dans la famille de Marshall Matters, les choses se passent en famille. La fille du Rap God a en effet reçu son oncle, le frère du rappeur star, dans son podcast Just A Little Shady. Nate Kane est de 14 ans plus jeune qu'Eminem à tel point qu'Haile Jade le considère presque comme son frère. Il faut dire qu'Em' la pris sous sa tutelle et l'a élevé en même temps que sa fille dans une famille évidemment particulière notamment en raison du statut de superstar du rappeur de Detroit, de ses lyrics dérangeants et de ses addictions. Mais son petit frère est catégorique lorsqu'on lui oppose ses arguments.

"Il aura été un modèle pour moi et m’a aidé à devenir le père de famille que je suis aujourd’hui."

Il a aussi précisé qu'il n'avait pas conscience du statut de son frère car il était encore adolescence lorsque le Detroiter a explosé aux yeux du monde.

"J’ai commencé à comprendre son statut quand j’ai commencé à le voir à la télévision et que j'allais à des concerts. Quelques années plus tard, lorsque j’ai été en mesure de partir de chez ma mère, j’ai emménagé avec vous."

Une sorte de transfert se fait alors et Nate Kane commence à imiter son ainé à tous les niveaux : vestimentaire, attitude et il s'est même essayé lui aussi au rap.

"Il recevait tellement de vêtements gratuitement et en achetait tellement que je passais mon temps à les emprunter. Quand j’avais 12 ans et que je suis allé au premier concert de ton père, mon cousin John m’a convaincu que non seulement je devais me teindre les cheveux, mais aussi que mon frère se teignait les sourcils. Comme j’étais jeune, je me suis dit : 'Oh, vraiment ? Je veux aussi me teindre les sourcils. C’est l’idée parfaite, je veux qu’on nous prenne pour des jumeaux'. Ça n'a pas du tout été le cas ! [...] J’ai commencé à me lancer dans l’écriture musicale à un très jeune âge. J’écrivais sur des bouts de papier, j’essayais d’apprendre des raps et des choses comme ça. En grandissant et en voulant en faire une carrière, j’ai appris de mon frère, comment faire de la musique et comment écrire. J’ai commencé à enregistrer et à me faire une idée de mes chansons, de la façon dont je les interpréterais et de la façon dont je les formulerais pour que les gens les apprécient."

S'il a sorti quelques titres notamment “Slide On Over”, le plus connu, il a immédiatement été comparé à son frère et n'a pas poussé beaucoup plus loin. "Il s’agissait plutôt de s’amuser et d’être en contact avec la musique», sourit-il aujourd'hui. Mais cela lui a néanmoins servi puisqu'il exerce actuellement comme DJ et comédien.