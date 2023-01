YNW Melly : son émouvante lettre à sa mère

La mère d’YNW, incarcéré depuis 2019, dévoile une très belle lettre de son fils suite à sa visite surprise.

Dans un post Instagram du 17 janvier, la mère d’YNW Melly a dévoilé une lettre extrêmement touchante, écrite à la main. Le jeune rappeur remercie sa mère d’être venue le voir d’une écriture presque enfantine, ponctuée de cœurs et d’émojis. Sa famille lui a en effet rendu une visite surprise à l’extérieur de la prison et il a pu les entrevoir quelques secondes avant que les gardiens ne les fassent partir. Melly raconte dans cette lettre que cette visite a égayée sa soirée et son mois.

"Hey maman, vous avez vraiment égayé ma nuit et mon mois entier. Je suis si content de tous vous avoir vu. J’espère que vous m’avez vu aussi. Je sais que c’est le cas quand tu as crié « JE LE VOIS », ils vous ont fait partir :’(. Je suis tellement heureux de t’avoir vu maman. JE T’AIME TELLEMENT ! Dis à grand-mère et à Silas que je les aime tellement. Ça m’a fait du bien de les voir elles aussi."

Il continue ainsi :

"B Slime semble toujours si grand, même de là-haut. Tu paraissais si petite lol quand tu sautais pour me voir. J’ai vu ton sourire de là-haut ! Ça a éclairé toute ma cellule. Même s’ils essayent de rendre ça pire, tu trouves toujours une façon de rendre ça MIEUX."

Il fait référence aux conditions d'incarcérations difficiles (isolement, surveillance H24, sans contact avec l'extérieur) qu'il subirait, sa mère avait déjà fait une lettre ouverte pour dénoncer les conditions d'incarcération de son fils.

"Je t’aime maman, je t’offrirai le monde, Pluton et Mars quand je serai dehors et ce que tu désires le plus aussi ? lol"

Dans sa publication Instagram, la mère de YNW poste également une photo de la famille au complet devant la prison, brandissant des pancartes "Joyeux Noël".

Une phrase légende d'ailleurs les deux photos :

"Je serai toujours là pour éclairer tes nuits les plus sombres, même si je dois t’apporter personnellement la lumière mon fils. Je t’aime tellement @ynwmelly mon premier-né #libérezmelly"

Ce n’est pas la première fois que la famille vient "rendre visite" à Melly depuis l’extérieur de la prison. Ils lui avaient déjà organisé une sorte de fête avec des strip-teaseuses et pour lui faire le show, ils balançaient des billets sur les fesses des danseuses pendant qu’elles twerkaient... Un peu bizarre, mais sympa.

Pour rappel, YNW Melly en prison depuis 2019. Il a été arrêté et accusé du double meurtre de deux artistes de son entourage, YNW Sackchaser et YNW Juvy. Ce double crime pourrait lui valoir la peine de mort.

