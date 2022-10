Booba : pourquoi il s'est brouillé avec Karim Benzema

Ce n’est pas la guerre, mais tout n’est pas rose non plus.

Booba s’est exprimé sur ses rapports avec Karim Benzema. Alors que nombreux internautes n’ont pas compris son manque de réaction face au Ballon d’or décerné au joueur, le Duc a donné une explication.

Ce n’est un secret pour personne, après des années d’amitié et de bons rapports, les choses se sont dégradées entre le joueur du Réal Madrid et B2O. Pour comprendre ce qu’il s’est passé, il faut remonter à 2020 et à l’affaire Bassem Braïki/ Sadek. À l’époque, le youtubeur controversé avait été passé à tabac par Sadek et son équipe, après les propos de Bassem et son appel au boycott d’un concert du rappeur du 93 à Saint-Étienne. Une action qui n’était, d'ailleurs, pas anodine pour le youtubeur de la région lyonnaise, puisqu’il avait également menacé et fait annuler un concert de Booba quelques années auparavant.

Après le passage à tabac de Bassem, Karim Benzema avait réagi. Il expliquait ne pas soutenir les propos du youtubeur, mais ne pas cautionner non plus la réaction et la violence dont le rappeur a fait preuve. Il disait :

"Je ne cautionne pas ce qui est arrivé en bas de chez lui. C’est un mec du 6.9 et je le soutiens pour ce qui lui est arrivé. Parce que c’est pas frais du tout. Maintenant, stop, arrêtez de dire que je soutiens, qu’il a eu des propos racistes, je regarde pas les vidéos, je ne sais pas ce qu’il se passe. Mais sur ce qui lui est arrivé, j’ai dit gros big-up à Bassem".

De son côté, Kopp n’avait pas apprécié les propos de KB9 et l’avait fait savoir. Non seulement il avait unfollow le footballeur sur ses réseaux, mais s’était également éloigné de lui. Depuis, même si Booba clash son ancien ami un jour et le dédicace un autre, les rapports restent tendus entre les deux.

Le 17 octobre 2022, marque la date de la consécration de Karim Benzema qui a remporté pour la première fois, à 34 ans, le Ballon d’or. Si les réactions ont été nombreuses face à cet événement historique (il s’agit quand même le premier Ballon d’or français depuis Zizou en 1998), les internautes ont interpellé le Duc face à son silence. Un questionnement auquel il a mis fin sur ses réseaux sociaux en publiant :

"Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je ne fréquente plus Karim Benzema, voilà pourquoi : "Grose ce-for Bassem, c’est un bon pélo…". on ne tolère pas ça chez nous".

Voilà qui a le mérite d’être clair. Il faut dire que le rappeur l’avait déjà expliqué dans le passé, parfois les gens s’éloignent et font chacun leur vie de leur côté. Leur relation ne risque donc pas de s’améliorer de sitôt.