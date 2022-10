Kanye West : Hitler, 6ix9ine, Donda Academy, milliards de dollars, plus rien ne va

La situation de Ye est inextricable.

Pas un jour ne passe sans que Kanye West ne fasse l'actualité et jamais pour de bonnes raisons. C'est la preuve que son statut de superstar est bel et bien déboulonné et que la curée est en route. Les informations sortent au compte-goutte mais chacune enfonce encore un peu plus le rappeur. Et quand il reçoit du soutien, il aurait mieux fallu que ça ne soit pas le cas...

Selon une source anonyme citée par la très sérieuse chaîne de télévision américaine CNN, Kanye West serait fasciné depuis longtemps par Adolf Hitler et la culture nazie à tel point qu'il aurait envisagé de donner le nom d'Hitler à son album de 2018 finalement intitulé "Ye".

"Il aurait fait l'éloge d'Hitler en insistant sur le fait qu'il était incroyable d'avoir pu accumuler et voulait parler toutes les grandes choses que lui et le parti nazi ont accomplies pour le peuple allemand."

La source a aussi précisé que Kanye "parlait ouvertement" de son "admiration" pour l'utilisation de la propagande par Hitler après avoir lu son manifeste nazi "Mein Kampf" de 1925.

Kanye West défendu par... 6ix9ine

Un des seuls artistes a volé au secours de Kanye West, c'est 6ix9ine. Et ce n'est sans doute pas non plus une bonne nouvelle. Déjà parce qu'avec les casseroles qu'il a aux fesses, sa situation n'a rien à envier à celle de Ye et qu'on peut se demander si Tekashi ne fait pas ça aussi pour essayer de travailler avec Ye et, peut-être, essayer de relancer sa propre carrière. En tout cas, il a évoqué le sujet dans un épisode du podcast "Tate Speech" d’Andrew Tate. Il ne comprend pas notamment comment peuvent juger quelqu'un qui dit ce qu'il pense. 6ix9ine a aussi félicité Ye pour son courage face aux grandes entreprises et aux personnalités.

"Je pense que c'est un loup. Je pense qu'il travaille dur pour faire du business. J'aime Kanye. J'aime ce qu'il représente, et il fait ce qu'il veut. Quand il y a des milliardaires, des trillionnaires, des millionnaires qui nous disent : "Kanye, ce n'est pas la chose respectable". Il travaille tellement, il a tellement travaillé qu'il n'a pas se prosterner devant un dollar."

6ix9ine defends Kanye Westhttps://t.co/FoC4kxW3kg pic.twitter.com/FDFoGwdeQK — HipHopDX (@HipHopDX) October 27, 2022 Il a aussi ajouté que Kanye West avait voulu faire un feat avec lui cette année mais qu'il avait refusé. "Nous étions à l'hôtel NoBu à Malibu. Il séjournait dans un hôtel à un pâté de maisons de chez lui. Il travaillait juste sur de la musique mais ce n'était rien sur quoi je voulais travailler. Je respecte son génie créatif mais je ne ferai jamais quelque chose que je ne veux pas faire." Mais ce n'est pas tout, La Donda Academy, l'école ouverte par Kanye West subit aussi de plein fouet les affres du rappeur. Ces derniers jours, elle a annoncé sa fermeture au moins jusqu'à la rentrée de septembre 2023. Finalement, quelques heures plus tard, rétropédalage complet. L'école ne compte pas du tout fermer et les élèves étaient attendus en cours dès le lendemain. Bon, on serait parents d'élèves, on aurait quand même quelques doutes... Kanye West de retour sur Instagram Finalement, Kanye West a repris la parole lui-même sur Instagram (ce qui prouve qu'il n'est plus banni du réseau). Il a expliqué avoir perdu deux milliards de dollars depuis le début de la polémique mais ne semble pas ébranlé par si peu. Il a d'ailleurs mis au défi l'agent Ari Emanuel qui a appelé les entreprises à ne plus travailler avec lui. "Ari Emmanuel, j'ai perdu 2 milliards de dollars en une journée et je suis toujours en vie. C'est un discours d'amour. Je t'aime encore. Dieu vous aime toujours. L'argent n'est pas qui je suis. Le peuple est qui je suis."

Ari Emanuel a écrit un édito dans le Financial Times qui condamnait l'antisémitisme de Kanye West et demandait aux entreprises de prendre des mesures contre lui.

Il a aussi partagé un message de son avocat détaillant ses droits impliquant Adidas et Gap, avec qui il s'est séparé en septembre.

"En ce qui concerne Adidas, vous pouvez commencer à créer immédiatement de nouveaux modèles de chaussures, de vêtements et d'accessoires. Quant à Gap, la clause de non-concurrence expire le 15 décembre 2022. Vous possédez le nom Yeezy et toutes les marques associées à Yeezy."

Oui, évidemment, Kanye West est à terre mais il n'a certainement pas dit son dernier mot...