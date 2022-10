Kanye West explique pourquoi il "jalouse la culture juive"

Ça y est, on est sur un bon gros malaise...

Presque pas un jour ne passe sans une nouvelle polémique autour de Kanye West. Celui qui était un des plus grands génies musicaux du rap game multiplie les sorties de route, les embrouilles avec ses collègues et les propos plus que douteux. Après l'esclavage il y a quelques années, il a accusé Georges Floyd d'être mort à cause du Fentanyl et non des violences policières, mais a aussi eu des propos antisémites assez violents (le fameux terme "Defcon" a été utilisé).

Du coup, comme après chaque sortie de route problématique, Kanye West multiplie les apparitions dans les médias pour essayer "d'expliquer" ce qu'il a voulu dire. Ou plutôt tenter de noyer le poisson en transformant ses propos orduriers en quelque chose de plus positif. C'est exactement ce qu'il a fait cette fois, lors de son interview avec Piers Morgan. Il a notamment expliquer qu'il voulait "embrasser chaque personne juive" et qu'il était jaloux de beaucoup d'aspects de la "culture juive".

"Je suis envieux de la manière dont ils n'avortent pas leurs enfants. Je suis envieux de la manière dont ils ne se tirent pas dessus entre eux et après font des rap sur ce sujet. Je suis jaloux de comment leurs familles restent soudées. De la manière dont ils éteignent leurs téléphones le vendredi soir et se rassemblent en famille. Je suis envieux de la manière dont ils font du business ensemble. Et je veux ça aussi pour les Juifs plus sombres, je veux ça pour les Noirs. Nous avons besoin de ça", a déclaré Kanye West.

De bons gros clichés sur les juifs , mais aussi sur les noirs, puisqu'il met les deux communautés en opposition en sous-entendant que l'une devrait s'inspirer de l'autre, saupoudrés de propos anti-avortement. Le tout enrobé dans des bons sentiments, voilà qui devrait plaire à l'opinion publique américaine.