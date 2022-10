Kanye West : nouveau craquage et nouvelles sanctions

Le rappeur voulait se rattraper, mais...

Kanye West est reparti en mode roue libre depuis quelques semaines. Un mode qu'il ne semble pas avoir quitté depuis un bout de temps désormais et on se demande s'il ne serait pas temps pour lui qu'il retourne se mettre au vert, un peu comme il l'avait fait vers le milieu des années 2010, pour se reposer loin des médias et des réseaux. Car chaque nouvelle apparition médiatique ou prise de parole est synonyme de nouvelle polémique, au point qu'on ne parle d'ailleurs de lui que pour ça, malgré ses nombreux projets.

Cette semaine, il a encore enflammé les réseaux sociaux avec sa nouvelle interview pour Morgan Piers. Il a déclaré que Quentin Tarantino et Jamie Foxx lui ont volé l'idée du pitch pour le film "Django : Unchained", le carton cinématographiqu de 2012. "Lui et Jamie Foxxx ont pris cette idée de moi, car l'histoire de Django, c'est ce que je leur avais dit vouloir faire pour le clip de "Gold Digger"". Et Tarantino en a fait un film", affirme Kanye West.

Après re-visionnage du clip de "Gold Digger", excellent morceau classiqu de Kanye West, on ne voit pas trop le rapport avec le film de Tarantino, à part la présence de Jamie Foxx, et les internautes non plus. Ces craquages (même si celui-ci n'est pas trop grave) pourraient bien finir par coûter cher au rappeur. C'est d'ailleurs déjà le cas, puisqu'il vient de perdre son partenariat avec Balenciaga, probablement à cause de ses récents dérapages antisémites à propos du "defcon 3", ou encore au sujet de la mort de Georges Floyd. On espère tout de même qu'il va réussir à s’apaiser un jour...