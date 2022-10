Kanye West : 50 Cent et Ice Cube prennent leurs distances...

Les deux rappeurs ne veulent pas être associés à ce qui se passe.

Evidemment que les derniers propos de Kanye West ne font pas l'unanimité. Mais ils sont encore rares à le dire publiquement, de peur sans doute, de ne plus jamais avoir l'occasion de travailler avec Ye. 50 Cent et Ice Cube ont une déjà très longue carrière et n'ont absolument pas besoin de leur ménager. Alors, ils ont commenté ses dernières sorties et ont tenu à différencier leurs propres discours sans réellement se soucier de prendre des gants.

Fifty a donc répondu sans détour à une questions à ce sujet lors de son passage sur Hot 97, notamment sur ses sorties antisémites.

"Je pense que c'est une zone dangereuse. Je lui pardonne les choses qu'il a dites, parce que je sais qu'il se passe quelque chose que je ne comprends pas. Déjà, le soutient à Trump est quelque chose de trop pour moi. Une semaine il dit :"je ne veux pas que mes enfants soient élevés par une femme blanche" et la semaine suivante il dit qu'il veut rentrer à la maison..."

Si 50 Cent est conscient que "la folie de Kanye West est imprévisible", il y trouve tout de même un caractère "divertissant"...

Le nom Ice Cube a été mentionné durant la folle sortie de Ye durant le podcast "Drink Champs" qui a disparu de la Toile depuis. Et le rappeur de LA n'était pas franchement ravi d'être associé à ce bad buzz. Dans un tweet partagé mardi, Cube a déclaré qu'il ne savait pas "ce que Ye voulait dire" en ce qui concerne ses remarques et a demandé à ceux qui avaient de telles questions à adresser leurs demandes à Ye lui-même. Alors qu'il a lui-même fait l'objet d'antisémitisme par le passé, notamment en raison de son soutien à Louis Farrakhan, Cube a rappelé qu'il n'avait "jamais" été antisémite.

"S'il vous plaît, laissez mon nom en dehors de tout discours antisémite. Je ne suis pas antisémite et je ne l'ai jamais été."

Rappelons que Kanye West a déclaré durant son interview à "Drink Champs" que "Cube l'avait préparé à tout ça" et qu'il l'avait "influencé" à se mettre "dans cette ambiance antisémite"...