Nicki Minaj fait tomber un nouveau record avec "Super Freaky Girl"

La rappeuse est encore bien en place.

On la croyait un peu diminuée par sa rivalité non avouée avec Cardi B, qui occupe maintenant la place de rappeuse numéro 1 du game (avec Megan Thee Stallion). Mais la queen Nicki Minaj, qui a montré le chemin à toutes les suivantes avec ses paroles crues, son côté sexy assumé (voire surjoué), est toujours bien en place. Elle a d'ailleurs eu une récompense pour toute sa carrière, lors des MTV Video Music Awards de cette année. Mais elle continue également à faire trembler les charts.

Notamment avec son tout nouveau hit, "Super Freaky Girl", sorti très récemment. Avec là encore, un clip qui voit Nicki jouer avec ses formes et incarner différents personnages. Le tout, avec une splendide référence au classique de Rick James, "Super Freak", sorti il y a plus de 40 ans. Un gros carton, avec une idée assez originale et ce petit côté nostalgique qui parle à tous les vrais fans de funk et de rap. On n'est visiblement pas les seuls à avoir apprécié, puisque le morceau vient de faire tomber un record de stream.

.@NICKIMINAJ's "Super Freaky Girl" has now surpassed 100 million streams on Spotify. It becomes the fastest solo female rap song to reach this milestone. — chart data (@chartdata) September 16, 2022

En effet, Nicki Minaj est la rappeuse à avoir le plus rapidement atteint les 100 millions de stream sur Spotify avec un morceau de rap. On le rappelle, le titre est dispo seulement depuis le 12 août sur la plateforme, ce qui nous fait un rythme de 20 millions de streams par semaine pour un seul morceau. Une jolie performance qui montre que Nikci Minaj reste plus que jamais la queen actuelle de ce rap game, n'en déplaise à ses rivales et ses détracteurs.